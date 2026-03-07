3月6日、NHK報道局のチーフディレクターの男が、女性に性的暴行を加えたとして警視庁に逮捕された。公共放送を担う組織幹部の白昼の凶行が波紋を呼んでいる。「逮捕されたのは報道局スポーツセンターの中元健介容疑者です。今年1月、東京・渋谷区の路上で20代の女性に声をかけ、近くのビルに連れ込み、『俺、危ないもの持っているから』と脅して犯行に及んだあと、自転車で逃走したということです。押収された彼のスマホからは