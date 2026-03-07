ユニホームは高橋が譲り受けた「ダルビッシュさんと一緒に戦っているつもり」■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の高橋宏斗投手（中日）が7日、臨時アドバイザーとして宮崎合宿に参加したダルビッシュ有投手（パドレス）への思いを明かした。6日のチャイニーズ・タイペイ戦でチームはダルビッシュのユニホームをベンチに掲げていた。6日のチャイニーズ・タイペイ戦。侍ジャパンのベンチにはダルビッ