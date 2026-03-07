WBC 2026が開幕し、プールC（東京ラウンド）も激戦が続いている。初戦で13得点を挙げ、圧倒的な力を見せつけた侍ジャパン。ライバル諸国の動向を含め、3月6日終了時点の各チームの状況を整理する。 【関連】日本「13得点」の猛攻で白星発進！7回コールド大谷翔平が満塁本塁打WBC チャイニーズ・タイペイ vs 日本 2026年3月6日（金） WBC 2026 プールC 順位表（3/6時点）オーストラリア