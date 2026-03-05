ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、アーセナルの戦い方を批判した。4日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第29節が4日に行われ、ブライトンはアーセナルと対戦。9分にブカヨ・サカに先制点を許すと、約60％の支配率を記録し、シュート数でもゴール期待値でも上回りながら、得点を奪うことができず、0−1で敗れた。試合前の記者会見で「コーナーキックやフリーキックにど