2026年最強の吉日パワーで、格安の旅を掴み取りましょう！LCCのジェットスター・ジャパンは、2026年3月5日（木）12:00より、国内全路線が片道777円、アジア全路線が片道7,777円となる大規模な「最強開運日セール」を開催します。3月5日は「一粒万倍日」や「天赦日」など4つの吉日が重なる特別な日です。物価高が続く中、春から夏にかけての旅行を驚きの低価格で計画できる絶好のチャンスです。セール期間は3月5日12:00〜3月9日16:5