第1〜7話の累計見逃し配信回数が2566万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜3月2日、TVer DATA MARKETINGにて）、テレビ朝日史上最高記録を更新している竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』。次回3月10日（火）放送の第8話から、物語はいよいよ最終章へ突入する。今週は放送が休みとなっているなか、本日3月3日（火）、TVerで《主演・竹内涼真×メイン監督・深川栄洋のSP対談》の独占配信がスタート。2人が、第1話〜