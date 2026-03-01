宇田川優希が振り返るWBC、その後に待っていた苦悩前回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一に貢献したオリックスの宇田川優希投手が、トミー・ジョン手術（TJ）からの復活、その先にある支配下再登録を目指し調整を続けている。「また、ああいうところで野球をしたいので、イチから上り詰めていきたいと思います。ただ、先は見すぎず、目の前のことをしっかりやろうと思っています」。野球日本代表「侍ジャパン