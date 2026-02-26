フジテレビは26日、25日時点のCMの再開状況を公表した。フジテレビ本社＝東京・台場2月単月では479社(1月：484社、前年同月：83社)。25年4月〜26年2月の累計では870社(4〜1月：817社、前年同期1,027社)となった。同局では「引き続き、全ての広告主の皆様が安心してご出稿頂けるよう努めてまいります」としている。