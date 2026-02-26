27日（金）は低気圧が九州の南付近を通過するため、西日本では雲が多く、九州や中国、四国を中心に雨が降るでしょう。東日本や北日本も日本の東を北上する低気圧の影響で雲が広がりやすく、東北北部や北海道では午後を中心に雨や雪が降る見込みです。前線が停滞する沖縄は雨や雷雨となりそうです。日本付近にはこの時季としてはかなり暖かい空気が入っているため気温が上がり、3月下旬から4月並みの暖かさとなる所が多いでしょう。