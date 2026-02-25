井原市の山中に男性の遺体が遺棄されていた事件で、男性の同僚の男ら3人が傷害致死の疑いで再逮捕されました。 傷害致死の疑いで再逮捕されたのは、岡山市中区の建設作業員ら男3人です。 警察によりますと男らは2023年12月、和歌山県白浜町の集合住宅などで、大上功一さんの全身を殴ったり蹴ったりするなどの暴行を加え、死亡させた疑いが持たれています。 当時、大上さんは男らと同居し、同じ職場で働いていたということです。