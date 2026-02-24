ボクシングのスーパーバンタム級世界４団体統一王者の井上尚弥（大橋）と、元バンタム級世界２団体王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）戦が、東京ドームで５月２日に行われる見通しになったと、複数の米メディアが日本時間２４日に報じた。井上尚は今月１７日に東京都内で行われた２０２５年の年間表彰式で「本気でぶつかります。お互いの雄姿を必ず見届けてください」などと、対戦を明言していた。