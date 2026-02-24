スペインプロサッカーチーム、レアル・マドリードのディーン・ハイセンがアジア人を侮辱する内容が入った掲示物を共有し、波紋が広がっている中、中国SNSを通じて公開謝罪した。グローバルメディアのゴールドットコムは23日（日本時間）、「ハイセンがインスタグラムで侮辱的な内容が入った掲示物をリポストした後、アジアコミュニティに向けた不適切な表現で激しい批判を受けた」とし「この掲示物は現在削除されているが、中国