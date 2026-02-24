エイベックスは24日、公式サイトを更新。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました」と伝えた。【写真】XG、恋愛などの“ルール”撤廃プロデューサーSIMON氏が語るサイトでは「一部報道について」と題した声明を発表。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました」とし、「現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してま