アメリカ北東部を猛烈な寒波が襲い、ニューヨークは10年に一度の大雪に見舞われました。ニューヨークやボストンを含むアメリカ北東部の沿岸地域を23日、猛烈な寒波が襲い、ニューヨークでは最大で60センチの積雪が確認されるなど大雪に見舞われました。記者「普段は非常に混雑しているタイムズスクエア周辺ですが、車の通行が制限されていることもあり、見たことのないくらい車の姿がありません」アメリカ国立気象局は“ブリザード