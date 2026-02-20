2月16日週から順次発売となっているタカラトミーアーツのカプセルトイ「The History Collection -PlayStation-」（1回500円/税込）。歴代のPlayStationシリーズ本体を細部まで再現したミニチュアモデルという本商品を発見したので、さっそく回してきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】自販機の台紙によると、ラインナップは初代PSからPS5までの全5種。狙うは青春を共にした初代とPS2ですが……なんと