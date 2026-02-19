祝福ムードのはずだった結婚が、1枚の写真で騒動に変わった。日本で撮影されたウエディング写真をめぐり、インフルエンサーのチェ・ジュンヒが論争の渦中に立たされている。【写真】チェ・ジュンヒ、日本の水子地蔵前でウエディング写真しかし経緯が明らかになるにつれ、チェ・ジュンヒ自身も被害者だったことがわかり、痛ましさを呼んでいる。チェ・ジュンヒは2月17日、SNSを通じて「はい、私、結婚します。これからは誰かの娘と