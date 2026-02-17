開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、小説「オーバーロード」がセール価格で販売されている。 本作は著・丸山くがね氏、イラスト・so-bin氏によるライトノベル。サービス終了が決まったゲーム世界から、ギルドの本拠地ごと異世界に転生してしまった主人公・モモンガと、意思を持ったNPCたちの活躍が描かれる。 今回のセールでは、本作の1巻