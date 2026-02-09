地方移住は、家賃や住居費が下がりやすく魅力的に見えます。ただ、移住は「生活費が安いか」だけでなく、車の必要性、医療へのアクセス、住まいの修繕、交際費や移動費などがまとめて変わります。お得かどうかは、移住後の固定費がどれだけ下がり、追加コストがどれだけ増えるかで決まります。 地方が安いと言われる理由は「物価と住居費の差」 総務省は、全国の物価水準を100としたときの地域別の水準を示す「消費者物価