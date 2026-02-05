お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が4日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。先月結婚と第1子誕生を発表したケンドーコバヤシについて言及した。山里は「コバさん結婚したじゃない、ケンコバさん。しかも結婚を1年前にしてて、子供が生まれて同時発表ってなったじゃない。それでもう、みんな驚いてたじゃない。いや、俺、驚き方ちょっと違って」と切り出し「俺、2カ月