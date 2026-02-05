俳優ハ・ジョンウ（47）とチャ・ジョンウォン（36）が結婚を前提に交際中だ。チャ・ジョンウォンの所属事務所SARAMエンターテインメントは4日、「（2人が）交際しているのは事実だ」と明らかにした。ハ・ジョンウの所属事務所ワークハウスカンパニーは「（ハ・ジョンウが）交際中の方がいるのは事実だ」としつつ、「結婚に関する内容は確定していない」と説明した。ただ、2人の結婚は年内になる見通しだ。2人は2020年に初めて出会