Photo: ヤマダユウス型 2024年9月29日の記事を編集して再掲載しています。大事に育てていきたい、そんな素敵カバン。2024年の夏、僕は思いました。もうバックパックは厳しい、と。背中のムレがすごいし、気がつけば片側のストラップだけ肩にかけてることも多い。あと腰痛的にもキツイ。となると気になってくるのが、仕事に使えるトートバッグ。なんやかんやあって選んだのが、吉田カバンの「