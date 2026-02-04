お風呂掃除の時にハイターを使用して、「お湯」で洗い流す。なにも違和感が無いように感じますが、実はお湯の使用はNGなのだそう。サニクリーン「家事ネタ」公式インスタグラム（@sanikleen_official）が解説しています。【動画】ハイター使用後、お湯で流していい？お湯を使うと体に悪影響が！？▽お湯を使うと塩素を含んだ湯気が発生し、吸い込むと体に悪影響なのだそう…。▽じゃあどうすればいい？汚れや洗剤が残らないよう流