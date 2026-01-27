きょうの為替市場、ドル売り・円買戻しの動きが続いており、ドル円は１５３円ちょうどまで一時下落。ロンドン時間の序盤までは買い戻しが入り、１５４円台後半まで買い戻されていたものの、本日も２３日に引き続き突如売りが強まり、短時間に１５０ポイント超下落している。 日本の財務省による実弾介入ではなさそうだが、日銀かＮＹ連銀のレートチェックかは定かではない。日米の協調介入に対する警戒を再度広める動