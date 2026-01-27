2026年1月26日、韓国・SBSニュースによると、韓国の飲食店で外国人観光客向けに貼り出された注意書きが、米国のネットユーザーの間で物議を醸している。米国のオンラインコミュニティに25日、ソウル市内のカフェで見たものだという英文の貼り紙を撮影した写真が投稿された。文章はやや不自然な英語ながら、「ここは韓国です。英語を使う所ではありません。韓国語が分からないなら翻訳機を使用してください」と読める。投稿者は韓国