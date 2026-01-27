「Radio Garden」は世界中の4万局以上のラジオを聞くことができるアプリです。各ラジオ局は地球儀の上に配置されており、地球儀をグリグリ動かしているだけで世界中のさまざまな言語のラジオを聴くことが可能。気晴らしにオススメという投稿を見かけて気になったので、実際に使ってみました。Radio Gardenhttps://radio.garden/Radio Gardenはウェブアプリ、iOSアプリ、Androidアプリの形式で公開されています。ウェブアプリ版Radi