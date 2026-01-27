２７日午前９時３０分頃、大阪市港区三先の交差点で、５０〜６０歳代とみられる女性が車両にはねられ、搬送先の病院で死亡した。大阪府警港署によると、女性は約５００メートル引きずられた可能性があるといい、道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いがあるとみて捜査している。発表によると、事故を目撃した通行人男性から「歩行者がトラックにひきずられたかもしれない」と１１０番があった。目撃情報によると、トラックが交差点