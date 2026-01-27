あなたは、小さな勇気ある行動で周りの空気が一気に変わった瞬間を目にしたことはありますか？今回は、そんな場面に出くわした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆回転寿司を食べていたら怒鳴り声がある土曜日の昼下がり、山崎沙織さん（仮名・36歳）は5歳の息子・蓮くん（仮名）を連れて、人気の回転寿司店に行きました。「今日はちょっと奮発して、美味しいお寿司をいっぱい食べようね」と沙織さん。蓮くんは目を