ダルビッシュ有が引退報道を否定「契約を破棄する方向では考えている」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • パドレスダルビッシュ有が24日、引退報道を日本語でも否定した
  • パドレスとは契約破棄する方向で話をしています」とコメント
  • 「引退はまだ決めていません」と報道を否定した
