史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）1月に被害者のX子さんは命を落とした。事件から15年後、「報道ステーション」ディレクターだった山粼裕侍氏（現・北海道放送報道部デスク）は、集団強姦に関与し少年院送致となった加害少年Bの母親に匿名でインタビューを実施した。【衝撃画像】「自分に科される刑はなんだろう」亡くなった準主犯格B