ホンダ「究極のシビック」実車公開へ！ HRC手掛ける「プレリュード」も超スポーティ2026年1月9日から幕張メッセで開催される冬のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。ホンダは「Honda Sports DNA」をテーマに掲げ、モータースポーツ活動から受け継がれる技術と情熱を表現した車両群を披露します。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「プレリュード“タイプR”」!? CG画像で見る（30枚以上）赤を基調とした情熱