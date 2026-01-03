テヘランで抗議デモを行う人々＝2025年12月29日（ファルス通信提供、AP＝共同）【テヘラン共同】核問題を巡る国際制裁を受けるイランの各地で、通貨安やインフレによる経済難への不満から抗議デモが相次いでいる。一部地域では治安部隊とデモ隊が衝突し、死傷者が出ているもようだ。イスラエルによるイラン再攻撃に懸念が高まる中、指導部は混乱拡大を抑えようと警戒を強めている。トランプ米大統領は2日「イランが平和的なデ