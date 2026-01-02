物価上昇に拍車がかかり続けている。大金はかけられなくても、豊かな気持ちで過ごす方法はないか。食のディレクター山口繭子さんが、発想の転換で楽しむホテルとレストランの使いこなしを紹介する――。■超高級ホテルをお得に堪能するならパリ出張時、私は途方に暮れていた。久しぶりのパリ、仕事とはいえ大いに堪能しようと息巻いていたのに、訪れて気がついた。なんという物価高、なんという円安地獄……。張り切って予約してい