子どもに良い教育を――そう願って中学受験に臨む家庭は多いものです。しかし、志望校合格という「目標達成」が、必ずしも子ども本人の幸福につながるとは限りません。「人間関係」や「学習についていけない」といった悩みを抱える中高生は多いもの。名門校での厳しい環境が、子どもに過度なプレッシャーを与えてしまうこともあるのです。突然の「もう行きたくない」「もう学校に行きたくない…」中学2年の夏休み明け、東京都在住