三重県大台町の自宅で1日未明、夫の目の前で灯油をまき、着物の帯に火をつけたとして、50歳の妻が逮捕されました。逮捕されたのは、大台町の美容師・長崎いづみ容疑者(50)です。警察によりますと、長崎容疑者は1日午前0時20分ごろ、美容室兼自宅の2階の居間に灯油をまき、ライターで着物の帯に火をつけた現住建造物等放火未遂の疑いが持たれています。長崎容疑者の夫がブルーシートを使って消火したため