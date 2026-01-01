３月に、侍ジャパンが２連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が開催される。最も注目を集めるのはやはり、ドジャース・大谷翔平投手（３１）だ。二刀流での出場可否など起用法には不透明な部分が多いが、間違いなくチームの中心となる。一方で世界の強敵は「打倒・日本」「大谷封じ」へこれまでにないスター軍団を形成している。スポーツ報知では大谷の連覇ロードに立ちはだかる「七人のサムライ」を選