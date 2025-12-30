ガンバ大阪は12月30日、筑波大学の池谷銀姿郎と仮契約を結び、2026シーズンからの新加入が内定したことを発表した。「日頃より筑波大学蹴球部に多大なるご支援ご声援いただき、ありがとうございます。この度、2026シーズンからガンバ大阪に加入することになりました。筑波大学３年の池谷銀姿郎です」クラブの公式サイトで21歳DFが挨拶。「まずはこの場を借りて、大好きなサッカーに没頭できる環境を作り続けてくれた両親をはじ