Photo: 岡本玄介 何年も研でないけどキレッキレです。「切れる包丁ほど怪我をしない」なんて言葉がありますが、日々それを感じているのが堺一文字光秀の「ダマスカス 鍛造 和式三徳包丁」です。2021年に買ってから、実はまだ一度も研いでない。なのに変わらずシャープな切れ味。うちの料理は、もうこれなしではできません。 Photo: 岡本玄介