「コーディファイ・ベースボール」のアンケート結果ドジャース・大谷翔平投手は果たして「過大評価」なのか、それとも「過小評価」なのか。米メディア「コーディファイ・ベースボール」がアンケートを実施。6000票以上が集まり、「過小評価」が8割以上だった。文字通り圧倒的な支持を得た。同メディアは自社X（旧ツイッター）を6日（日本時間7日）に更新し、「ショウヘイ・オオタニは……『過大評価』『過小評価』」の2択のア