¤Ï²áµî10Ç¯¡¢1¿Íµ¤¤¬5¾¡¤È¾¡Î¨5³ä¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï5¢ª8¢ª7¿Íµ¤·èÃå¡£º£Ç¯¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Å¾Þ¥¦¥¤¥ÊーÉÔºß¤ÈÂçº®Àï¤À¤±¤Ë¡¢·êÇÏ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ë¤¢¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡Ö·êÇÏ¤ò¥¢¥Ê¥é¥¤¥º¡ÊÊ¬ÀÏ¡Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ç¥£¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¢£¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ç¥£ Á°Áö¡¦¿·ÇÏÁÈ¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç¡Ú0.1.0.10¡Û¡£2022Ç¯¤Î¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«¤¬12¿Íµ¤2Ãå¤È·ãÁö¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¾å¤Ï¶Ë