スカンジナビア航空とベトナム航空は、共同運航（コードシェア）を拡大する。12月15日にベトナム航空が、ホーチミン〜コペンハーゲン線を開設することに合わせたもの。両社は2024年にコードシェアを開始していた。ベトナム航空が運航するホーチミン〜コペンハーゲン・ハノイ・ダナン・フーコック・ダラット・フエ線、スカンジナビア航空が運航するコペンハーゲン〜オーフス・オールボー・ビルン・ストックホルム・オスロ・ヨーテボ