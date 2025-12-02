1勝1分けに終わった日韓戦を韓国メディアが総括した(C)産経新聞社元MLBドラ1右腕は、“再起”の舞台に据えた。現地時間12月1日、KBO（韓国プロ野球）の名門サムスン・ライオンズは、今オフにフィリーズからDFA（事実上の戦力外）となっていたマット·マニングとの契約締結を発表した。MLBのドラフト1位投手としては異例の挑戦だ。【動画】韓国球界行きを決断！ 元MLBドラ1マニングの奪三振シーン現在28歳のマニングは、