「豚骨ラーメン好きにおくる一杯！」をコンセプトに東洋水産が展開している「とんこつパラダイス」シリーズの新作として、2025年11月17日(月)に「マルちゃん とんこつパラダイス 辛赤豚骨」が登場したので、さっそく買ってきて食べてみました。「とんこつパラダイス辛赤豚骨」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社https://www.maruchan.co.jp/news_topics/entry/2025/11/post_20211072.htmlパッケージはこんな感じ。「とんパラ」