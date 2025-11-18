11月17日の暖かさから一転、18日の県内は寒気の影響で日中も気温が上がらず、肌寒い一日となりました標高1955メートル、西日本第2の高峰・剣山からは初雪の便りも届いています。四国放送の「けんみんBOX」に、剣山山頂近くにあるヒュッテのスタッフが撮影した初雪の映像が届きました。ヒュッテのスタッフによりますと、18日の朝は広い範囲に霧氷がつき、正午前から雪がぱらぱらと降り始めたということでした。雪はベンチなど