私（クロカワミドリ、40代）は夫（ヒロキ、40代）と中学生、小学生の子どもたちとの4人暮らし。頭痛持ちの私は定期的にかかりつけの病院へ行って、薬を処方してもらっています。その日も私がいつものように仕事後に病院へ行くと、新しい薬を試してみることになりました。しかしいつもの薬局で、はじめて見る60代ぐらいの受付女性に「お宅ひとりのために取り寄せたら在庫を抱えることになる、迷惑だ」とキレられてしまったのです。