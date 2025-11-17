東京・赤坂で16日、女性が男に刺され重傷を負った事件で、男が靴をビニール袋のようなもので覆った状態で現場となったビルに入っていたことがわかりました。警視庁は計画的な犯行だった可能性もあるとみて調べています。16日午前、港区赤坂のビルの地下1階にあるライブハウスに行こうとしていた、40代の女性が男に刃物で腹と手を刺され、重傷を負いました。その後の捜査関係者への取材で、男が履いている靴をビニール袋のようなも