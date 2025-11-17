ボストン・セルティックス vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2025年11月17日（月）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 121 - 118 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのボストン・セルティックス対ロサンゼルス・クリッパーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし37-30で終了する。第2