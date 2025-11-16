ロバーツ監督がサンディエゴの自宅でWS舞台裏を明かしたドジャースのデーブ・ロバーツ監督がABEMA独占インタビュー企画「おはようロバーツワールドシリーズ舞台裏スペシャル」に出演。サンディエゴの自宅などでインタビューを受け、ワールドシリーズの“裏側”を明かしている。第3戦は延長18回の死闘を制してシリーズ2勝目を挙げたが、第2戦で先発して完投勝利をマークした山本由伸投手がブルペンで肩を作っていた。指揮官は