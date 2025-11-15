角中、土谷氏、青木氏が少年野球の選手たちに説くバッティングの要諦たくさんヒットを打ちたい、打球を遠くに飛ばしたい……。少年野球において、バットの芯で捉える確実性と、打球の飛距離を伸ばす方法を教えることは、大きな指導の悩みでもあるだろう。ロッテ・角中勝也外野手、元楽天・土谷鉄平氏、元ヤクルト・青木宣親氏ら首位打者経験者たちの指導には、この難題を解く鍵が隠されている。プロ野球で確実性の高いバッティン