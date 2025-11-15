ABEMAの「おはようロバーツ」で語る来春の大舞台へ指揮官の本音が漏れた。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「ABEMA」のインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演し、大谷翔平投手らが来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場のするかどうかについて「個人的には出場しないでほしい」と語った。大谷以外にも、前回2023年のWBCに山本由伸投手と佐々木朗希投手も出場していた。ロバーツ監督は3人の次回大会