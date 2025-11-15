ミニタニさん「来年をもって全試合観戦は一区切りをつけようと」「ミニタニ」として活動するアキ・テリヤキさんが14日、来季限りでドジャース・大谷翔平投手の“追っかけ”を卒業すると明らかにした。2022年から4年連続で全試合観戦してきたが、一体、何があったのか。ミニタニさんを直撃した。「大谷選手の活躍を見させてもらって、本当にたくさんのことを学ばせていただきました。大谷選手とドジャースの契約はあと8年。全試合追